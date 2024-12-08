Artvin'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (3)

SAHİLYOLUNDA ÇİFT YÖNLÜ ÇALIŞMA

Artvin’in Arhavi ilçesinde heyelan sonucu ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu’nda ekipler iş makineleriyle yol açma ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Tonlarca ağırlıktaki taş, kaya ve toprak yığının dik yamaçtan akarak, dolduğu Rize-Artvin kara yolunun çift tarafında ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Bu arada heyelan sonrası bölgede küçük çaplı taş düşmelerinin yaşandığı gözlendi.

‘AKINTI KISMEN DEVAM EDİYOR’ Heyelanlı bölgenin Rize tarafında incelemelerde bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Artvin Valimizle koordinasyon halindeyiz. Rize tarafından destek olarak geldik. Tünelin çıkışında meydana gelen bir heyelan. İhtiyaç duyulan bütün ekipler burada. Bir müddet Karadeniz Sahil Yolumuzu bu istikamette trafiğe kapattık, çalışmalar tamamlandığında açmış olacağız. Tehlike şu anda gördüğümüz akıntı kısmen devam ediyor. Ekiplerimizin emniyetini sağlayarak çalışma gerçekleştiriliyor. Heyelanın devam ettiği kısım muhtemelen bir miktar daha inecek. Yolu hızlıca açmaya çalışacağız” dedi.

‘PTS SİSTEMLERİNİ KONTROL EDİYORUZ’ Heyelanın altında araç olup olmadığının Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) kameralarıyla araştırıldığını söyleyen Vali Baydaş, “Toprak altında kalan araç var mı? Henüz bilmiyoruz, araştırıyoruz. PTS sistemlerini kontrol ediyoruz. O esnada geçen ve geçmeyen araç var mı, yok mu? İnceliyoruz. Bize de gelen bir ihbar yok” diye konuştu.