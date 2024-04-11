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        Artvin Valisi Ünsal'dan bayram ziyaretleri

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 16:00 Güncelleme: 11.04.2024 - 16:00
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        Artvin Valisi Ünsal'dan bayram ziyaretleri
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi ziyaretlerde bulundu.

        Ünsal, Borçka-Artvin karayolunun 15. kilometresindeki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polislerin bayramını kutladı.

        Sürücüleri seyahat sırasında dikkatli olmaları konusunda uyaran Ünsal, yolculara karanfil, çocuklara ise oyuncak hediye etti.

        Vali Cengiz Ünsal, gazetecilere, vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için il genelinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

        Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulunan Ünsal, bayram süresince trafik denetimlerin sıklaştırıldığının da altını çizdi.

        Vali Ünsal, daha sonra Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığındaki askerlerin ve personelin bayramını tebrik etti.

        Sarp Sınır Kapısı'nı da ziyaret eden Ünsal, burada görev yapan gümrük, sağlık ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

        Vali Cengiz Ünsal'a ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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