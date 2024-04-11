Artvin Valisi Ünsal'dan bayram ziyaretleri

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Ünsal, Borçka-Artvin karayolunun 15. kilometresindeki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polislerin bayramını kutladı.

Sürücüleri seyahat sırasında dikkatli olmaları konusunda uyaran Ünsal, yolculara karanfil, çocuklara ise oyuncak hediye etti.

Vali Cengiz Ünsal, gazetecilere, vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için il genelinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.