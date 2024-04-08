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        Arhavi'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 12:54 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:54
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        Arhavi'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Törende, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Törene, Garnizon Komutanı Furkan Selman, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Bayır, emniyet teşkilatı mensupları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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