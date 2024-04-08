Arhavi'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı

Törende, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

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