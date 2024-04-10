Artvin'de tünel içinde seyir halindeki otomobil yandı

Durumu fark ederek araçtan inen sürücünün ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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