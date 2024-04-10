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        Artvin'de tünel içinde seyir halindeki otomobil yandı

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 16:08 Güncelleme: 10.04.2024 - 16:08
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        Artvin'de tünel içinde seyir halindeki otomobil yandı
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Yusufeli-Artvin kara yolu Merkez Viyadüğü mevkisindeki T13 tüneli içinde, Önder Köse'nin kullandığı 06 BCH 402 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Alevlerin kısa sürede aracı tamamen kaplaması sonucu kara yolu trafiğe kapandı.

        Durumu fark ederek araçtan inen sürücünün ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

        Güzergahta ulaşım, kullanılamaz hale gelen aracın çekilmesiyle normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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