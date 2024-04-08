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        Arhavi Emniyet Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümüne özel video hazırladı

        Arhavi Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 17:04 Güncelleme: 08.04.2024 - 17:04
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        Arhavi Emniyet Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümüne özel video hazırladı
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        Arhavi Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video hazırladı.

        İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, AA muhabirine, müdürlük olarak yaptıkları operasyonla suçla etkili şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

        Suçla mücadelenin yanı sıra trafik güvenliği konusunda da önemli adımlar attıklarını belirten Temur, trafiğin düzenli ve güvenli akışını sağlamak için yapılan denetimlerle kazaların önüne geçilmesinin hedeflendiğini aktardı.

        179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla müdürlüğün çalışmalarını içeren video hazırladıklarını kaydederek, bölgenin sanatçıları Cengiz Kurtoğlu, Ekin Uzunlar ve Resul Dindar'ın video sonunda İlçe Emniyet Teşkilatını kutladığını ifade etti.

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