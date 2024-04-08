Arhavi Emniyet Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümüne özel video hazırladı

179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla müdürlüğün çalışmalarını içeren video hazırladıklarını kaydederek, bölgenin sanatçıları Cengiz Kurtoğlu, Ekin Uzunlar ve Resul Dindar'ın video sonunda İlçe Emniyet Teşkilatını kutladığını ifade etti.

Suçla mücadelenin yanı sıra trafik güvenliği konusunda da önemli adımlar attıklarını belirten Temur, trafiğin düzenli ve güvenli akışını sağlamak için yapılan denetimlerle kazaların önüne geçilmesinin hedeflendiğini aktardı.

İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, AA muhabirine, müdürlük olarak yaptıkları operasyonla suçla etkili şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

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