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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal İl Genel Meclisi üyelerine kabul etti

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından göreve başlayan İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makar ve üyelerini makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:09 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:09
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal İl Genel Meclisi üyelerine kabul etti
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından göreve başlayan İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makar ve üyelerini makamında kabul etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Ünsal, İl Genel Meclisi üyeliğine devam eden ve ilk kez seçilerek görev alan üyeleri tebrik etti.

        Vali Ünsal, İl Genel Meclisi başkanı ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

        İl Genel Meclisi Başkanı Makar ise kendilerini kabul eden Vali Ünsal'a teşekkür ederek, ilin kalkınması ve gelişmesi noktasında mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacaklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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