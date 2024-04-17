Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Artvin'de çöp sahasındaki yangın söndürüldü

        Artvin'de çöp döküm ve depolama sahasında metan gazı patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 01:22 Güncelleme: 17.04.2024 - 01:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Artvin'de çöp sahasındaki yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'de çöp döküm ve depolama sahasında metan gazı patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

        Artvin-Ardahan kara yolunun Varyant mevkisinde Çoruh Vadisi kenarındaki vahşi çöp depolama sahasında gece metan gazı patlaması nedeniyle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kısa sürede engebeli arazinin yaklaşık 5 dönümüne yayılan ve ara ara küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangına müdahale etti.

        Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, AA muhabirine, gece saatlerinden beri sahada çalışmalarını sürdüren ekiplerin yangını kontrol altına aldığını söyledi.

        Geniş alana yayılan yangını söndürmenin kolay olmayacağını belirten Erdem, "Kontrol altına aldık. İtfaiye araçlarımız su sıkarak, iş makinelerimiz de uygun noktalarda toprakla üzerini kapatarak çalışıyor." dedi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin gece başlayan ve gün boyu süren çalışmalarının ardından söndürüldü.

        Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Kadın doktora saldırdı, yetmedi tehdit etti!
        Kadın doktora saldırdı, yetmedi tehdit etti!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        'Şahinler' suç örgütüne yeni dava
        'Şahinler' suç örgütüne yeni dava
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Artvin'de "Turizm Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi
        Artvin'de "Turizm Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi
        Artvin'de çöp tesisinde patlama sonrası yangın (2)
        Artvin'de çöp tesisinde patlama sonrası yangın (2)
        Artvin Valisi Ünsal Turizm Haftası'nı kutladı
        Artvin Valisi Ünsal Turizm Haftası'nı kutladı
        Artvin'de çöp tesisinde patlama sonrası yangın
        Artvin'de çöp tesisinde patlama sonrası yangın
        GÜNCELLEME - Artvin'de çöp sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Artvin'de çöp sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı
        Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı