GÜNCELLEME 2 - Artvin'de çöp sahasındaki yangın söndürüldü

Ekipler, kısa sürede engebeli arazinin yaklaşık 5 dönümüne yayılan ve ara ara küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangına müdahale etti.

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