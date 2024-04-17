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        GÜNCELLEME - Artvin'de çöp sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Artvin'de çöp döküm ve depolama sahasında metan gazı patlaması sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 01:22 Güncelleme: 17.04.2024 - 01:22
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        GÜNCELLEME - Artvin'de çöp sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Artvin'de çöp döküm ve depolama sahasında metan gazı patlaması sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Artvin-Ardahan kara yolunun Varyant mevkisinde Çoruh Vadisi kenarındaki vahşi çöp depolama sahasında gece metan gazı patlaması nedeniyle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kısa sürede engebeli arazinin yaklaşık 5 dönümüne yayılan ve ara ara küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangına müdahale etti.

        Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, AA muhabirine, gece saatlerinden beri sahada çalışmalarını sürdüren ekiplerin yangını kontrol altına aldığını söyledi.

        Geniş alana yayılan yangını söndürmenin kolay olmayacağını belirten Erdem, "Kontrol altına aldık. İtfaiye araçlarımız su sıkarak, iş makinelerimiz de uygun noktalarda toprakla üzerini kapatarak çalışıyor." dedi.

        Erdem, çalışmaların aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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