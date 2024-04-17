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        Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı

        Artvin'de çöp döküm ve depolama sahasında metan gazı patlaması sonucu yangın çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 01:22 Güncelleme: 17.04.2024 - 01:22
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        Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı
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        Artvin'de çöp döküm ve depolama sahasında metan gazı patlaması sonucu yangın çıktı.

        Artvin-Ardahan kara yolunun Varyant mevkisinde Çoruh Vadisi kenarındaki vahşi çöp depolama sahasında metan gazı patlaması nedeniyle yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kısa sürede engebeli arazinin yaklaşık 5 dönümüne yayılan ve ara ara küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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