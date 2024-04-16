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        Artvin'de su kanalına düşen kişi hayatını kaybetti

        Artvin'in Arhavi ilçesinde su kanalına düşen kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 11:33 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:33
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        Artvin'de su kanalına düşen kişi hayatını kaybetti
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde su kanalına düşen kişi öldü.

        İlçe bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde inşaat halindeki su kanalının çevresinde yürüyen Şevket Yılmaz (66), dengesini kaybederek kanala düştü.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kanaldan yaralı çıkartılan Yılmaz, kaldırıldığı Arhavi Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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