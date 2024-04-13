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        Artvin'de oğlunun kullandığı iş makinesinin çarptığı kişi öldü

        Artvin'in Borçka ilçesinde oğlunun kullandığı iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 19:40 Güncelleme: 13.04.2024 - 19:40
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        Artvin'de oğlunun kullandığı iş makinesinin çarptığı kişi öldü
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        Artvin'in Borçka ilçesinde oğlunun kullandığı iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Kayadibi köyünde Sabrettin Okuyan'ın (35), arı kovanlarını koyacağı arazisinde yol açtığı sırada kullandığı iş makinesinin kepçesi babası İshak Okuyan'a çarptı.

        Yaralanan 56 yaşındaki baba, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Borçka Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Gözaltına alınan Sabrettin Okuyan, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Öte yandan Okuyan'ın iş makinesi operatörü olduğu, çalışma sırasında arıların sokması nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiği iddia edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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