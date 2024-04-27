Artvin'de "Yusufeli Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" başladı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 200 yıllık geçmişe dayanan boğa güreşleri kültürünü yaşatmak amacıyla organize edilen "Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri" başladı.

Yusufeli Barajı'nın su tutmasının ardından baraj gölü suları altında kalan ilçe merkezinin taşındığı yeni yerleşim yerindeki Orman Parkı Meydanı'nda inşa edilen arenada düzenlenen festivale, Artvin, Erzurum ve Rize'den 116 boğa getirildi.

Yusufeli Kaymakamlığı ve Yusufeli Belediyesi işbirliğinde yapılan festivalin ilk gününde, "yıldızlar", "deste", "ayak", "küçükorta" ve "süperbaş" kategorilerinde 70 boğa güreşti.

Güreşlerin en prestijli kategorisi olan "baş" kategorisinde şampiyon olan boğanın sahibi ise 100 bin lirayla ödüllendirilecek.

Yarın, orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde yapılacak güreşlerin ardından sona erecek festivalde 650 bin lira ödül dağıtılacak.

Yıldızlar kategorisinde Yılmaz Köse'ye ait "Yekta", deste kategorisinde Şener Coşkun'a ait "Ancelet", ayak kategorisinde Yiğit Kardeşler'e ait "Kafkas", küçükorta kategorisinde de "Boyka" adlı boğalar birinci oldu.

Yusufeli Kaymakamı Muhammet Ali Yolal, ilçede geçen hafta Sarıgöl'de başlayan boğa güreşleri festivallerinin Derekapı ile devam ettiğini söyledi.

Festivallerin eylüle kadar süreceğini belirten Yolal, "Festivaller Yusufeli halkı için kültürel bağ olmuş. Kadim bir kültür. Bugün de yoğun bir talep görüyor. Festivallerin en güzel şekilde yapılması için bizler de elimizden geleni yapacağız." dedi.

Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci de festivalin, ilçenin yeni yerleşim yerine taşındıktan sonraki ilk festival olduğunu kaydetti.