Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Arhavi'de 23 Nisan törenle kutlandı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:15 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arhavi'de 23 Nisan törenle kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'in Arhavi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Akgümüş'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu ilk tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

        Spor Salonunda devam eden törende ise öğrenciler günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı, halk oyunları gösteri sundu.

        Programa, Kaymakam Burak Çimşir, Garnizon Komutanı Furkan Selman, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        23 Nisan kutlamalarında "puta tapmayın" diye bağırdı, gözaltına alındı
        23 Nisan kutlamalarında "puta tapmayın" diye bağırdı, gözaltına alındı
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Arhavi Kaymakamı Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim'i ziyaret etti
        Arhavi Kaymakamı Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim'i ziyaret etti
        Artvin Valisi Ünsal'dan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı
        Artvin Valisi Ünsal'dan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı
        Arhavi'de ilkokul öğrencileri 23 Nisan'ı balonlarla yürüyerek kutladı
        Arhavi'de ilkokul öğrencileri 23 Nisan'ı balonlarla yürüyerek kutladı
        Artvin'de düzenlenen "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali"...
        Artvin'de düzenlenen "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali"...
        'Sakin şehir' Şavşat'ta, temizlik seferberliği; sokak sokak çöp topladılar
        'Sakin şehir' Şavşat'ta, temizlik seferberliği; sokak sokak çöp topladılar
        Artvin'de "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" başladı
        Artvin'de "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" başladı