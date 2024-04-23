Arhavi'de 23 Nisan törenle kutlandı

Programa, Kaymakam Burak Çimşir, Garnizon Komutanı Furkan Selman, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim ve diğer ilgililer katıldı.

Spor Salonunda devam eden törende ise öğrenciler günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı, halk oyunları gösteri sundu.

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