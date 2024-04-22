Arhavi Kaymakamı Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim'i ziyaret etti

Ataselim ise ilçenin sorunlarını çözmek ve halkın refahını artırmak için Kaymakam Çimşir'in desteğine güvendiğini ifade etti.

İlçe Jandarma Komutanı Bülent Bayır, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur'un da katıldığı ziyarette, Arhavi'nin idari ve güvenlik konuları ele alındı.

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