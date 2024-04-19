Artvin'de tedavi edilen leylek doğaya salındı

DKMP ekiplerince teslim alınan ve vücuduna saçma isabet ettiği belirlenen leylek, tedavi edildi.

Merkeze bağlı Derinköy'de 6 Nisan'da yol kenarında yaralı leylek olduğunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

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