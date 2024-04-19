Artvin'de tedavi edilen leylek doğaya salındı
Artvin'de yaralı halde bulunan leylek, iki haftalık tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Artvin'de yaralı halde bulunan leylek, iki haftalık tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Merkeze bağlı Derinköy'de 6 Nisan'da yol kenarında yaralı leylek olduğunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
DKMP ekiplerince teslim alınan ve vücuduna saçma isabet ettiği belirlenen leylek, tedavi edildi.
Leylek, iki haftalık tedavi sürecinin ardından yaralı bulunduğu alandan doğaya salındı.
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