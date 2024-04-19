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        Artvin'de tedavi edilen leylek doğaya salındı

        Artvin'de yaralı halde bulunan leylek, iki haftalık tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:41 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:41
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        Artvin'de tedavi edilen leylek doğaya salındı
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        Artvin'de yaralı halde bulunan leylek, iki haftalık tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Merkeze bağlı Derinköy'de 6 Nisan'da yol kenarında yaralı leylek olduğunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        DKMP ekiplerince teslim alınan ve vücuduna saçma isabet ettiği belirlenen leylek, tedavi edildi.

        Leylek, iki haftalık tedavi sürecinin ardından yaralı bulunduğu alandan doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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