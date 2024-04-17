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        Artvin'de "Turizm Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi

        Artvin'de, "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:37 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:37
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        Artvin'de "Turizm Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi
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        Artvin'de, "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

        Program kapsamında Vali Yardımcısı Abdullah Arslantürk, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, kurum müdürleri ve vatandaşlar Halitpaşa Meydanı'ndan Milli İrade Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kentte 200 yılı aşkın bir geçmişe sahip boğa güreşleri kültürünü anımsatmak amacıyla da kortejin önünde boğa yürütüldü.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Aytekin, bacasız sanayi olarak adlandırılan turizmin, yaşlı dünyanın genç çiçeği olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olduğunu belirten Aytekin, "İlimiz güvenli ve sürdürülebilir turizm uygulamalarının yanında, sahip olduğu turistik arz kaynakları, kalifiye personeli, yüksek hizmet kalitesi, modern tesisleri ve kendine yeten fiziksel altyapısındaki gelişmelerle önemli bir turizm noktası haline gelecektir." dedi.

        Aytekin, hafta boyunca Artvin'in turistlik değerlerini tanıtacak birçok etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını da sözlerine ekledi.

        Etkinlik, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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