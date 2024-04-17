Artvin'de çöp tesisinde patlama sonrası yangın

Artvin- Ardahan kara yolu Varayant mevkisi yakınlarındaki belediyeye ait vahşi depolama alanı ve çöp döküm tesisinde dün gece saatlerinde metan gazı patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm tesisi ve alanı kapladı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipler sevk edildi. Metan gazı nedeniyle küçük çaplı patlamaların yaşandığı bölgeye gelen ekipler, 5 dönümlük alana yayılan yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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