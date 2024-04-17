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        Artvin'de çöp tesisinde patlama sonrası yangın

        ARTVİN'de, belediyeye ait vahşi depolama alanı ve çöp döküm tesisinde metan gazı patlaması sonucu yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 09:47 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:50
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        Artvin'de çöp tesisinde patlama sonrası yangın
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        ARTVİN’de, belediyeye ait vahşi depolama alanı ve çöp döküm tesisinde metan gazı patlaması sonucu yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Artvin- Ardahan kara yolu Varayant mevkisi yakınlarındaki belediyeye ait vahşi depolama alanı ve çöp döküm tesisinde dün gece saatlerinde metan gazı patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm tesisi ve alanı kapladı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipler sevk edildi. Metan gazı nedeniyle küçük çaplı patlamaların yaşandığı bölgeye gelen ekipler, 5 dönümlük alana yayılan yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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