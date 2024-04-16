Derenin içindeki köprü ayağında mahsur kalan gence vatandaşlar yardım etti

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen genç, dereye giren bir vatandaşın da desteğiyle bulunduğu yerden kıyıya ulaşmayı başardı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi, aynı zamanda da taş ve tahta parçalarını dereye atarak gence ulaşmaya çalıştı.

Burada bir süre fotoğraf çeken genç, derenin debisinin yükselmesi nedeniyle karşıya geçemedi.

Borçka ilçesinde dün akşam saatlerinde bir genç, fotoğraf çekmek için taşlara basarak Borçka Deresi'nin ortasındaki köprü ayağına ulaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.