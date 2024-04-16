Derenin içindeki köprü ayağında mahsur kalan gence vatandaşlar yardım etti
Artvin'de fotoğraf çekmek için taşlara basarak ulaştığı derenin içindeki köprü ayağında mahsur kalan genç, vatandaşların yardımıyla kurtuldu.
Artvin'de fotoğraf çekmek için taşlara basarak ulaştığı derenin içindeki köprü ayağında mahsur kalan genç, vatandaşların yardımıyla kurtuldu.
Borçka ilçesinde dün akşam saatlerinde bir genç, fotoğraf çekmek için taşlara basarak Borçka Deresi'nin ortasındaki köprü ayağına ulaştı.
Burada bir süre fotoğraf çeken genç, derenin debisinin yükselmesi nedeniyle karşıya geçemedi.
Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi, aynı zamanda da taş ve tahta parçalarını dereye atarak gence ulaşmaya çalıştı.
Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen genç, dereye giren bir vatandaşın da desteğiyle bulunduğu yerden kıyıya ulaşmayı başardı.
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