Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 183 bin 51 yolcu geçti

        Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapılarından Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 183 bin 51 yolcu geçiş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 12:36 Güncelleme: 15.04.2024 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 183 bin 51 yolcu geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapılarından Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 183 bin 51 yolcu geçiş yaptı.

        Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda, Ramazan Bayram tatilini kapsayan 6-14 Nisan arasında yoğunluk yaşandı.

        Başta Doğu Karadeniz olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelerek bayram tatillerini kimlikle giriş çıkış yapılabilen Gürcistan'da geçirmek isteyenler, kapıda hareketliliğe neden oldu.

        Tatil sürecinde sınır kapısından 92 bin 308 kişi çıkış, 90 bin 743 kişi de Türkiye'ye giriş yaptı. Toplam geçiş sayısı ise 183 bin 51 olarak kayıtlara geçti.

        Geçiş yapan yolcuların 116 bin 671'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 66 bin 380'i ise yabancı uyruklulardan oluştu.

        Söz konusu süre zarfında otobüs, minibüs ve otomobil sınıfında 14 bin 406 gelen, 16 bin 423 giden olmak üzere toplam 30 bin 829 araç sınır kapısından geçiş yaptı.

        Tır-kamyon araç sınıfında ise 4 bin 185 gelen, 5 bin 128 giden olmak üzere toplam 9 bin 313 araç gümrükten geçiş yaparak kayıtlara girdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        Polisten kaçtılar! Feci biten kovalamaca!
        Polisten kaçtılar! Feci biten kovalamaca!
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        İşte obrukların habercisi!
        İşte obrukların habercisi!
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        TBMM'yi yoğun gündem bekliyor
        TBMM'yi yoğun gündem bekliyor
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        Fransa: Gerilim yükselmemeli
        Fransa: Gerilim yükselmemeli

        Benzer Haberler

        Artvin'de oğlunun kullandığı iş makinesinin çarptığı kişi öldü
        Artvin'de oğlunun kullandığı iş makinesinin çarptığı kişi öldü
        Artvin'de "1923'ten Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri" fotoğraf sergisi açıl...
        Artvin'de "1923'ten Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri" fotoğraf sergisi açıl...
        Artvin Valisi Ünsal'dan bayram ziyaretleri
        Artvin Valisi Ünsal'dan bayram ziyaretleri
        Artvin'de tünel içinde seyir halindeki otomobil yandı
        Artvin'de tünel içinde seyir halindeki otomobil yandı
        Arhavi Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı
        Arhavi Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı
        Arhavi Orman İşletme Müdürlüğünde iftar programı gerçekleştirildi
        Arhavi Orman İşletme Müdürlüğünde iftar programı gerçekleştirildi