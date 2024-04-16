Artvin'de orman yangını; 2 hektar alan zarar gördü

İlçeye bağlı Susuz köyü Açmalar mevkisindeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı gören köylülerin ihbarıyla bölgeye orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 2 hektarlık alan yandı.

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