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        Artvin'de orman yangını; 2 hektar alan zarar gördü

        ARTVİN'in Şavşat ilçesinde çıkan orman yangında, 2 hektarlık alan kül oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:19 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:25
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        Artvin'de orman yangını; 2 hektar alan zarar gördü
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        ARTVİN'in Şavşat ilçesinde çıkan orman yangında, 2 hektarlık alan kül oldu.

        İlçeye bağlı Susuz köyü Açmalar mevkisindeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı gören köylülerin ihbarıyla bölgeye orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 2 hektarlık alan yandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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