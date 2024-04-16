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        Su kanalına düşüp, öldü

        ARTVİN'in Arhavi ilçesinde 2,5 metre yüksekten içinde su bulunmayan kanala düşen Şevket Yılmaz (66), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:00 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:05
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        Su kanalına düşüp, öldü
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        ARTVİN'in Arhavi ilçesinde 2,5 metre yüksekten içinde su bulunmayan kanala düşen Şevket Yılmaz (66), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Şevket Yılmaz, bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek, 2,5 metre yüksekliğindeki duvardan su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su kanalından çıkartılan Yılmaz, ambulansla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve vücudunda kırıklar oluşan Yılmaz, kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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