Su kanalına düşüp, öldü

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Şevket Yılmaz, bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek, 2,5 metre yüksekliğindeki duvardan su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su kanalından çıkartılan Yılmaz, ambulansla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve vücudunda kırıklar oluşan Yılmaz, kurtarılamadı.

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