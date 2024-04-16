Artvin'de ayılar kayak merkezindeki 7 yapıya zarar verdi

Artvin'de yiyecek arayan ayılar, kayak tesisindeki yapıların kapı ve pencerelerini kırıp eşyalara zarar verdi.

Merkeze 18 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'nda bulunan ve mevsim dolayısıyla kapalı olan İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Atabarı Kayak Merkezi'ne gelen ayılar, 7 yapının kapı ve pencerelerini kırdı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Kayak Evi, 112 Acil Sağlık, AFAD, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile JAK ve 2 işletmeye ait ahşap ve prefabrik yapılarda yiyecek arayan ayılar, eşyalara da zarar verdi.