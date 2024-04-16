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        Artvin İl Genel Meclisinde görev dağılımı yapıldı

        Artvin İl Genel Meclisi Başkanlığına Hakan Makar seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 18:28 Güncelleme: 16.04.2024 - 18:28
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        Artvin İl Genel Meclisinde görev dağılımı yapıldı
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        Artvin İl Genel Meclisi Başkanlığına Hakan Makar seçildi.

        İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, encümen ve ihtisas komisyonlarına üye seçildi.

        Hakan Makar'ın İl Genel Meclisi Başkanlığa getirildiği toplantıda, Sosyal Denge Sözleşmesi imzalanması için Vali Cengiz Ünsal'a yetki verilmesi de oylanarak onaylandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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