Artvin İl Genel Meclisinde görev dağılımı yapıldı

Hakan Makar'ın İl Genel Meclisi Başkanlığa getirildiği toplantıda, Sosyal Denge Sözleşmesi imzalanması için Vali Cengiz Ünsal'a yetki verilmesi de oylanarak onaylandı.

İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, encümen ve ihtisas komisyonlarına üye seçildi.

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