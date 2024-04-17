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        Artvin Valisi Ünsal Turizm Haftası'nı kutladı

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Turizm Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:56 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:56
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        Artvin Valisi Ünsal Turizm Haftası'nı kutladı
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Turizm Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Ünsal, mesajında, Türkiye'de hızla gelişen turizm sektöründen Artvin'in de yeteri kadar pay alabilmesi, turizm alanında hak ettiği noktaya gelebilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

        Ülke ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra insanlar arasında dostluk duygularının gelişmesine yardımcı olan turizmin ekonomik gelişme açısından vazgeçilmez bir değer haline geldiğini vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda gerek ülkemiz gerekse ilimiz, tarihi ve doğal güzellikleriyle oldukça önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Artvin Valiliği olarak bizler de ülkemizin cennet köşelerinden olan, önemli doğal ve kültürel güzellikleri barındıran ilimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çalışmaktayız. Bu anlayışla ilimiz turizmine katkı sağlayacak her türlü tesis ve hizmet verecek nitelikli insan gücünün arttırılması için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz."

        Ünsal, ilin ve ülkenin turizm açısından gelişmesine katkıda bulunan sektör çalışanları ile bu amaçla Artvin'deki turistik yerlerin tanıtımlarını yapan herkese teşekkür etti, tüm turizm camiasının Turizm Haftası'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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