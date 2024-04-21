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        Artvin'de düzenlenen "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi

        Artvin'de bu yıl 29'uncusu düzenlenen "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 18:54 Güncelleme: 21.04.2024 - 18:54
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        Artvin'de düzenlenen "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi
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        Artvin'de bu yıl 29'uncusu düzenlenen "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi.

        Yusufeli Sarıgöl Boğa Güreşleri Derneği Spor Kulübünce, Sarıgöl Dutluk mevkisindeki arenada gerçekleştirilen etkinlikte Artvin ve Erzurum'dan getirilen 103 boğa yer aldı.

        İki gün süren festivalin son gününde orta, büyük, başaltı ve baş kategorilerinde 61 boğa güreşti.

        Orta kategorisinde Ergin Ateşsaçan'a ait "Çilo", büyük orta kategorisinde Erzurum Uzundere'den Mustafa Yeşilyurt'a ait "Zaza", başaltı orta kategorisinde Batuhan Çelik'e ait "Kadirağa", baş kategorisinde de Erşan Aydın'a ait "Aslan" isimli boğa birinci oldu.

        Toplamda 90 bin lira para ödülünün dağıtıldığı güreşler, ödül törenin ardından sona erdi.

        Binlerce kişinin izlediği güreşlerde büyük orta kategorisinde şampiyon olan boğanın sahibi Mustafa Yeşilyurt, 15 yıldır boğa beslediğini, Artvin'deki birçok boğa güreşi festivaline katılarak madalya ve kupa kazandığını söyledi.

        Zaza isimli boğasına 5 yıldır özenle baktığını anlatan Yeşilyurt, "Boğa güreşleri Artvin'de yaygın. Biz genelde hep deplasmana gidiyoruz. Boğam geçen yıl Kafkasör'de 2. oldu. Bu yıl da birinci olduk. Çok güzel bir duygu." dedi.

        Tribünden güreşleri izleyen Ayten Çınar, "Boğa güreşlerini çok seviyorum. Bütün boğa güreşlerine gidiyorum. Çocukluğumdan beri izlerim. Bu kültürümüz inşallah devam eder. Güreşler çok keyifli geçiyor." diye konuştu.

        Güreşlere boğa getiren, aynı zamanda da hakemlik yapan Selami Günay da "Boğa güreşleri atamızdan dedemizden miras. Biz bayrağı onlardan devraldık. Ömürüm yettiğince bu uğraşı yapacağım. Atmosferde çok güzel heyecan dolu bir ortam var." ifadelerine yer verdi.

        Güreşleri izleyen Taşkıran Köyü Muhtarı Osman Yalçın ise boğa güreşlerinin yüzyıllardan beri gelen vazgeçilmez bir kültür olduğunu kaydetti.

        İnsanların boğa güreşlerini dört gözle beklediğini kaydeden Yalçın, "İnsanlarımız eğleniyor, kaynaşıyor, birbiriyle hasbihal ediyor." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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