Arhavi'de ilkokul öğrencileri 23 Nisan'ı balonlarla yürüyerek kutladı

Tulum eşliğinde horon da oynanan etkinliğe, Kaymakam Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Jandarma Komutanı Bülent Bayır, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Akgümüş, siyasi parti temsilcileri, kamu görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

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