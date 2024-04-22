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        Arhavi'de ilkokul öğrencileri 23 Nisan'ı balonlarla yürüyerek kutladı

        Arhavi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:20 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:20
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        Arhavi'de ilkokul öğrencileri 23 Nisan'ı balonlarla yürüyerek kutladı
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        Arhavi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor.

        Etkinlikler kapsamında Mehmet Nazif Günal İlkokulu öğrencileri, renkli balonlarla ilçede yürüyüş gerçekleştirdi.

        Yürüyüş sonunda öğrenciler ellerindeki balonları havaya bıraktı.

        Tulum eşliğinde horon da oynanan etkinliğe, Kaymakam Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Jandarma Komutanı Bülent Bayır, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Akgümüş, siyasi parti temsilcileri, kamu görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

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