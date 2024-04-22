Arhavi'de ilkokul öğrencileri 23 Nisan'ı balonlarla yürüyerek kutladı
Arhavi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor.
Arhavi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor.
Etkinlikler kapsamında Mehmet Nazif Günal İlkokulu öğrencileri, renkli balonlarla ilçede yürüyüş gerçekleştirdi.
Yürüyüş sonunda öğrenciler ellerindeki balonları havaya bıraktı.
Tulum eşliğinde horon da oynanan etkinliğe, Kaymakam Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Jandarma Komutanı Bülent Bayır, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Akgümüş, siyasi parti temsilcileri, kamu görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.
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