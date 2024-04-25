Arhavi'de 12. Arhavi Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği 7. etabı yapıldı

Şenlik kapsamında uygulanan "Mavi Kart" sistemi kapsamında sezon sonunda en sportmen davranışları sergileyen ve en çok Mavi Kart alan öğrencilere "Sportmenlik Madalyası" verilecek.

Emekli beden eğitimi öğretmeni Fikret Kadıoğlu ve Hacılar İlköğretim Okulu beden eğitimi öğretmeni Sabri Jurnal koordinasyonunda gerçekleşen şenlikte, öğrencilere katılım belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Arhavi Kaymakamlığı, Arhavi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 12. Arhavi Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği'nin 7. etabı, Arhavi Şehir Stadı'nda gerçekleştirildi.

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