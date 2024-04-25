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        Artvin'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Artvin'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Cengiz Ünsal başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 10:37 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:37
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        Artvin'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Artvin'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Cengiz Ünsal başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Vali Yardımcısı Ömer Kıraç, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Toplantıda konuşan Vali Ünsal, uyuşturucunun toplumun temellerini sarsan ciddi bir tehlike olduğunu belirterek, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkati çekti.

        Türkiye'de bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının yoğun şekilde yürütüldüğünü ifade eden Ünsal, bağımlılıkla mücadelede sürekliliğin ve toplumun tüm kesimlerinin işbirliğinin önem arz ettiğini vurguladı.

        Vali Ünsal, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların koordineli ve kararlı şekilde devam edeceğini kaydederek, konunun hassasiyetine binaen ilgili kurum müdürlerine gerekli çalışmaların titizlikle yerine getirilmesi talimatını verdi.

        Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulunca bir önceki toplantıda alınan kararlara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılıkla mücadele konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

        Toplantı, kurul üyelerinin karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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