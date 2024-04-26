Arhavi'de OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Vali Cengiz Ünsal başkanlığında Arhavi Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Atıf Kesim ile diğer ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.