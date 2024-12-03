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        Artvin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

        Artvin'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:24 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:24
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        Artvin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
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        Artvin'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Gazi Ortaokulu Konferans Salonunda organize edilen programda, özel eğitim öğrencileri şiir okudu, tiyatro oyunu sahneledi, dans ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

        Vali Turan Ergün, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün BM tarafından 1992'de engelli bireylerin haklarına dikkat çekmek, toplumsal hayata tam ve eşit katılımını sağlamak ve bu hususta sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edildiğini belirtti.

        Engelliliğin hayatın ritmini yakalamaya engel olmadığına değinen Ergün, asıl engelin incinebilir gruplara karşı sergilenen duyarsızlık hali ve düşüncedeki engeller olduğunu vurguladı.

        Yılmadan, azimle çalışan engelli bireylerin kendilerine destek ve imkan sunulduğunda başarılı ve üretken olabildiklerini tüm branşlarda kanıtladığının altını çizen Ergün, "Devletimiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ve sosyal devlet anlayışıyla engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamda etkin ve eşit şekilde yer almaları, günlük yaşam becerilerine engelsizce katılmaları ve kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirebilmeleri için önemli çalışmalar yapmaktadır." dedi.

        Ergün, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün tüm dünyada engeli olan bireylerin kazanımlarının ve yaşam standartlarının yükselmesine vesile olması temennisinde bulundu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da Artvin'de 317 öğrenciye örgün özel eğitim hizmeti sunulduğunu ifade etti.

        Özel eğitim alanındaki öğretmen sayısının 192 olduğunu belirten Acar, "Kaynaştırma eğitimi gören öğrenci sayımız 498. Toplamda 27 öğrencimize de evde eğitim hizmeti götürüyoruz." diye konuştu.

        Protokol üyelerinin öğrencilere karanfil verdiği program, özel etim öğrenciler tarafından hazırlanan serginin gezilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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