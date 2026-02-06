Habertürk
        Artvin'de kazada vefat eden muhtarın cenazesi defnedildi

        Artvin'de kazada vefat eden muhtarın cenazesi defnedildi

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde traktörün devrildiği kazada hayatını kaybeden muhtar Turgay Demir'in cenazesi toprağa verildi.

        Giriş: 06.02.2026 - 15:16 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:16
        Ustalar köyü muhtarı Demir için Ardanuç Merkez Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Turan Ergün ve vatandaşlar katıldı.


        Demir'in cenazesi, kılınan namazın ardından aynı köydeki mezarlıkta toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

