        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvin'de deprem ve afetler hakkında bilgilendirme etkinliği yapıldı

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce deprem ve afetler konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak için etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:17 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:22
        Artvin'de deprem ve afetler hakkında bilgilendirme etkinliği yapıldı
        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce deprem ve afetler konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak için etkinlik düzenlendi.

        Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Artvin Valisi Turan Ergün, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

        Asrın felaketinden 11 ilin etkilendiğini anımsatan Ergün, "Şehirlerimiz, hastanelerimiz ve konutlarımız hızla tamamlanmış, bugüne kadar 455 bin deprem konutunun teslim edilmesiyle devletimizin güçlü iradesi ve kararlılığı açıkça ortaya konulmuştur. Afetin hemen ardından devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş, arama kurtarma çalışmalarından barınma ve sağlık hizmetlerine, altyapıdan sosyal desteklere kadar pek çok alanda kapsamlı ve kararlı bir mücadele yürütmüştür." diye konuştu.


        Ergün, bu süreçte devlet ve vatandaş iş birliğiyle güçlü bir dayanışma zemini oluştuğunu ifade ederek, kentte 3 bin 410 AFAD gönüllüsü bulunduğunu kaydetti.


        Etkinlikte, depreme hazırlıkla ilgili kitapçık ve broşür dağıtımı yapıldı, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanlar sergilendi.






