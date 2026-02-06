Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvin Valisi Ergün'den 6 Şubat depremlerinin 3. yılı mesajı

        Artvin Valisi Turan Ergün, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 10:45 Güncelleme: 06.02.2026 - 10:45
        Artvin Valisi Ergün'den 6 Şubat depremlerinin 3. yılı mesajı
        Artvin Valisi Turan Ergün, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.


        Ergün, mesajında, Türkiye'de yaşanan depremler sonrası asrın birlikteliğinin sergilendiğini belirterek, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremler, aradan geçen üç yıla rağmen milletçe hafızamızda hala tazeliğini korumaktadır." ifadelerini kullandı.


        Afetin hemen ardından devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Ergün, arama kurtarma çalışmalarından barınma ve sağlık hizmetlerine, altyapıdan sosyal desteklere kadar pek çok alanda kapsamlı ve kararlı bir mücadele yürütüldüğünü aktardı.


        Vali Ergün, şunları kaydetti:


        "Bu süreçte, devlet ve vatandaş işbirliğiyle güçlü bir dayanışma zemini oluşmuş, milletimizin tarih boyunca zor zamanlarda ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve kenetlenme ruhu bir kez daha en büyük gücümüz olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalarla, yaraların sarıldığı ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırıldığı kapsamlı bir iyileştirme süreci gerçekleştirilmiştir. Afetin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmaları kapsamında şehirlerimiz, hastanelerimiz ve konutlarımız hızla tamamlanmış, bugüne kadar 455 bin deprem konutunun teslim edilmesiyle devletimizin güçlü iradesi ve kararlılığı açıkça ortaya konulmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyor, benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

