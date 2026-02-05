Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvin'de SOGEP destekli 14,5 milyon liralık üç projenin sözleşmesi imzalandı

        Artvin'de, ​​​​​​​Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçirilecek üç projenin sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 14:22 Güncelleme: 05.02.2026 - 14:22
        Artvin'de SOGEP destekli 14,5 milyon liralık üç projenin sözleşmesi imzalandı
        Artvin'de, ​​​​​​​Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçirilecek üç projenin sözleşmesi imzalandı.

        Vali Turan Ergün, Valilik Salonunda düzenlenen törende, çocukların eğitimi, kadın istihdamı ve yerel üretimin geliştirilmesine yönelik hazırlanan "Artvin Duyu ve Oyun Atölyesi", "Mençuna Yeşil Atölye" ve "Hopa Kuzin" projelerini imzalayacaklarını söyledi.

        SOGEP projelerinin sosyal kalkınmayı destekleyen önemli çalışmalar olduğunu belirten Ergün, üç projenin toplam bütçesinin 14 milyon 500 bin lira olduğunu ifade etti.

        Ergün, projelerin Artvin'in ekonomik ve sosyal yapısına önemli katkılar sunacağını vurgulayarak, emeği geçen kurumların yetkililerine ve paydaşlara teşekkür etti.

        "Artvin Duyu ve Oyun Atölyesi" projesi kapsamında Valilik öncülüğünde il merkezi ve Arhavi ilçesinde atölyeler kurulacağını anlatan Ergün, "Çocukların duyusal algılarını geliştirmeye yönelik kullanılan ve pazar payı giderek büyüyen montessori oyuncakları ile özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik duyu materyalleri üretilecek, aynı zamanda eğitim ve istihdam imkanı sağlanacak." dedi.

        Ergün, Arhavi Belediyesince uygulanacak "Mençuna Yeşil Atölye" projesiyle geleneksel ve sürdürülebilir yöntemlerle mobilya aksesuarı üretiminin artırılacağını, özellikle gençler ve kadınlar için yeni iş alanları oluşturulacağını kaydetti.

        Hopa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifince yürütülecek "Hopa Kuzina" projesi kapsamında coğrafi işaretli yöresel lezzet Hopa laz böreğinin üretim kapasitesinin artırılacağına dikkati çeken Ergün, "Proje ile Hopa laz böreğinde markalaşma sağlanarak satış ağı da güçlendirilecek. Böylelikle kadın üreticilerin gelirleri artacaktır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Vali Ergün, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kemal Akpınar ve ilgili kurumların temsilcileri arasında protokol imzalandı.

