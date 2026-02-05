Habertürk
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Artvin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        05.02.2026 - 09:46
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Artvin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir araçla Gürcistan'a uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi üzerine çalışma gerçekleştirildi.

        H.M.G.'nin kullandığı otomobili Arhavi ilçesinde durduran ekipler, dedektör köpekle arama yaptı.

        Aramada, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 986 uyuşturucu hap ile 11 bin 133 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.M.G.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

