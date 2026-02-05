Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Artvin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir araçla Gürcistan'a uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi üzerine çalışma gerçekleştirildi. H.M.G.'nin kullandığı otomobili Arhavi ilçesinde durduran ekipler, dedektör köpekle arama yaptı. Aramada, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 986 uyuşturucu hap ile 11 bin 133 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan H.M.G.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

