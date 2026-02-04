Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvin'de polis 4 milyon 500 bin liralık telefon dolandırıcılığını önledi

        Artvin'de telefon dolandırıcılığı yöntemiyle bir vatandaşın hesabından çekilen 4 milyon 500 bin liranın, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle bloke edilerek dolandırıcıların eline geçmeden kurtarıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 21:10 Güncelleme: 04.02.2026 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de polis 4 milyon 500 bin liralık telefon dolandırıcılığını önledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'de telefon dolandırıcılığı yöntemiyle bir vatandaşın hesabından çekilen 4 milyon 500 bin liranın, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle bloke edilerek dolandırıcıların eline geçmeden kurtarıldığı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla il genelinde vatandaşları hedef alan telefon dolandırıcılığı girişimlerinin önlenmesinde önemli başarı sağlandığı kaydedildi.

        Açıklamada, önleyici bilgilendirme faaliyetleri kapsamında il genelinde 9 bin 200 evin yüz yüze ziyaret edilerek vatandaşların telefon dolandırıcılığına karşı bilinçlendirildiği ifade edildi.

        Siber Suçlarla Mücadele (SİBERAY) faaliyetleri doğrultusunda gerçekleştirilen incelemelerde, Artvin'de ikamet eden bir vatandaşın banka hesabından telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 4 milyon 500 bin lira para çıkışı yapıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Durumun fark edilmesi üzerine ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiş, mağdur vatandaşımıza ulaşılarak gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Konu derhal Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş, alınan talimatlar doğrultusunda ilgili banka ile temasa geçilerek dolandırıcılara gönderilen para anında bloke edilmiştir. Böylece yüksek miktardaki para dolandırıcıların eline geçmeden engellenmiş, vatandaşımızın birikimi korunmuştur."

        Açıklamada, resmi kurumların hiçbir surette telefonla para, altın, banka şifresi ya da kişisel bilgi talep etmeyeceği vurgulanarak, dolandırıcıların kendilerini polis, jandarma, savcı, hakim, banka görevlisi veya MASAK yetkilisi olarak tanıtıp farklı söylemlerle korku oluşturarak vatandaşları kandırmaya çalıştıkları belirtildi.

        Bu tür aramaların tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğu belirtilen açıklamada, vatandaşların bu aramalara itibar etmemesi istendi.

        Şüpheli aramalarda sakin olunması, görüşmenin sonlandırılması, kesinlikle para transferi yapılmaması, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranarak durumun bildirilmesi, banka işlemleri için yalnızca resmi müşteri hizmetleri numaralarının kullanılması ve kişisel bilgilerin hiçbir şekilde paylaşılmaması gerektiği kaydedildi.

        Şüpheli durumlarda en yakın polis veya jandarma birimine başvurulması istendi.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        N'Golo Kante İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante İstanbul'a geliyor!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Sarp Sınır Kapısı'nda 1 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi
        Sarp Sınır Kapısı'nda 1 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi
        Artvin'de, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi
        Artvin'de, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi
        Artvin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Artvin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Yaban hayatında nadir görüntü: Artvin'de dağların zirvesinde gebe vaşak kam...
        Yaban hayatında nadir görüntü: Artvin'de dağların zirvesinde gebe vaşak kam...
        Artvin Valisi Ergün'den Ardanuç'taki çığ olayına ilişkin açıklama:
        Artvin Valisi Ergün'den Ardanuç'taki çığ olayına ilişkin açıklama:
        Vali Ergün: "Arama kurtarma çalışmaları durmadı, çığ riski sebebiyle ara ve...
        Vali Ergün: "Arama kurtarma çalışmaları durmadı, çığ riski sebebiyle ara ve...