Artvin'de polis 4 milyon 500 bin liralık telefon dolandırıcılığını önledi

Artvin'de telefon dolandırıcılığı yöntemiyle bir vatandaşın hesabından çekilen 4 milyon 500 bin liranın, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle bloke edilerek dolandırıcıların eline geçmeden kurtarıldığı bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla il genelinde vatandaşları hedef alan telefon dolandırıcılığı girişimlerinin önlenmesinde önemli başarı sağlandığı kaydedildi.



Açıklamada, önleyici bilgilendirme faaliyetleri kapsamında il genelinde 9 bin 200 evin yüz yüze ziyaret edilerek vatandaşların telefon dolandırıcılığına karşı bilinçlendirildiği ifade edildi.



Siber Suçlarla Mücadele (SİBERAY) faaliyetleri doğrultusunda gerçekleştirilen incelemelerde, Artvin'de ikamet eden bir vatandaşın banka hesabından telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 4 milyon 500 bin lira para çıkışı yapıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Durumun fark edilmesi üzerine ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiş, mağdur vatandaşımıza ulaşılarak gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Konu derhal Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş, alınan talimatlar doğrultusunda ilgili banka ile temasa geçilerek dolandırıcılara gönderilen para anında bloke edilmiştir. Böylece yüksek miktardaki para dolandırıcıların eline geçmeden engellenmiş, vatandaşımızın birikimi korunmuştur."



Açıklamada, resmi kurumların hiçbir surette telefonla para, altın, banka şifresi ya da kişisel bilgi talep etmeyeceği vurgulanarak, dolandırıcıların kendilerini polis, jandarma, savcı, hakim, banka görevlisi veya MASAK yetkilisi olarak tanıtıp farklı söylemlerle korku oluşturarak vatandaşları kandırmaya çalıştıkları belirtildi.



Bu tür aramaların tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğu belirtilen açıklamada, vatandaşların bu aramalara itibar etmemesi istendi.



Şüpheli aramalarda sakin olunması, görüşmenin sonlandırılması, kesinlikle para transferi yapılmaması, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranarak durumun bildirilmesi, banka işlemleri için yalnızca resmi müşteri hizmetleri numaralarının kullanılması ve kişisel bilgilerin hiçbir şekilde paylaşılmaması gerektiği kaydedildi.



Şüpheli durumlarda en yakın polis veya jandarma birimine başvurulması istendi.





