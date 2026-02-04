Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvin'de, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi

        Artvin'de ortaokul öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 16:26 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'de ortaokul öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yarışmaya okullarında dereceye giren öğrenciler katıldı.

        Şiire hakimiyet, beden dili, vurgu ve tonlama gibi kriterlerin değerlendirmeye alındığı yarışmada, Borçka Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Elif Şeyma Kara birinci seçildi.

        Dereceye giren öğrencilere ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar sundu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Artvin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Artvin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Yaban hayatında nadir görüntü: Artvin'de dağların zirvesinde gebe vaşak kam...
        Yaban hayatında nadir görüntü: Artvin'de dağların zirvesinde gebe vaşak kam...
        Artvin Valisi Ergün'den Ardanuç'taki çığ olayına ilişkin açıklama:
        Artvin Valisi Ergün'den Ardanuç'taki çığ olayına ilişkin açıklama:
        Vali Ergün: "Arama kurtarma çalışmaları durmadı, çığ riski sebebiyle ara ve...
        Vali Ergün: "Arama kurtarma çalışmaları durmadı, çığ riski sebebiyle ara ve...
        Artvin'de kaçakçılıkla mücadelede 11 şüpheli yakalandı
        Artvin'de kaçakçılıkla mücadelede 11 şüpheli yakalandı
        Artvinspor Kulübü yöneticilerinden okul ziyareti
        Artvinspor Kulübü yöneticilerinden okul ziyareti