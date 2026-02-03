Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvinspor Kulübü yöneticilerinden okul ziyareti

        Artvinspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, Vakıfbank İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 11:14 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:14
        Artvinspor Kulübü yöneticilerinden okul ziyareti
        Artvinspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, Vakıfbank İlkokulu'nu ziyaret etti.


        Kulüp Başkanı İrfan Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Kahraman, Hakan Öztürk ve Sinem Han, Vakıfbank İlkokulu Müdürü İsrafil Bayrak'la bir araya geldi.


        Heyet üyeleri, kulübün, öğrencilere ve gençlere yönelik sportif faaliyetlerini ve projelerini Bayrak'la paylaştı.

        Bayrak, Yıldırım ve beraberindekilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


        Yönetim kurulu üyesi Kahraman ise okulun spor salonunun ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

        Heyet, okula çeşitli spor malzemeleri hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

