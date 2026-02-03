Artvinspor Kulübü yöneticilerinden okul ziyareti

Artvinspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, Vakıfbank İlkokulu'nu ziyaret etti.





Kulüp Başkanı İrfan Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Kahraman, Hakan Öztürk ve Sinem Han, Vakıfbank İlkokulu Müdürü İsrafil Bayrak'la bir araya geldi.





Heyet üyeleri, kulübün, öğrencilere ve gençlere yönelik sportif faaliyetlerini ve projelerini Bayrak'la paylaştı.



Bayrak, Yıldırım ve beraberindekilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





Yönetim kurulu üyesi Kahraman ise okulun spor salonunun ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.



Heyet, okula çeşitli spor malzemeleri hediye etti.



