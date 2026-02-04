Artvin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Artvin'de, Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.



Vali Turan Ergün, Valilik Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2026'nın ilk ayında asayiş ve güvenlik olaylarında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş yaşandığını söyledi.



Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçun geçen yıla göre yüzde 27,7 azaldığını belirten Ergün, mal varlığına karşı işlenen suçlarda da yüzde 24,2 düşüş yaşandığını ifade etti.





Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 120 kişinin yakalandığını aktaran Ergün, kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 17 kişiden 4'ünün tutuklandığını kaydetti.





Ergün, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce geçen ay 52 kaçakçılık olayına müdahale edildiğini belirterek, "Bu kapsamda 131 milyon 995 bin liralık vergi kaybının önüne geçilmiştir." dedi.



Vali Ergün, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 9 operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'sinin tutuklandığına işaret etti.





Ekiplerin 33 bin 736 aracı denetlediğini anlatan Ergün, düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 18 kişinin sınır dışı edildiğini vurguladı.



Vali Ergün, Artvin'in, Türkiye'nin huzurlu illerinden biri olduğunun altını çizerek, "Bu huzurun sağlanmasında vatandaşlarımızın duyarlılığı ile güvenlik güçlerimizin gece gündüz özverili çalışmaları büyük rol oynuyor." diye konuştu.



