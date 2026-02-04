Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Artvin'de, Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 15:55 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'de, Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

        Vali Turan Ergün, Valilik Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2026'nın ilk ayında asayiş ve güvenlik olaylarında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş yaşandığını söyledi.

        Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçun geçen yıla göre yüzde 27,7 azaldığını belirten Ergün, mal varlığına karşı işlenen suçlarda da yüzde 24,2 düşüş yaşandığını ifade etti.


        Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 120 kişinin yakalandığını aktaran Ergün, kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 17 kişiden 4'ünün tutuklandığını kaydetti.


        Ergün, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce geçen ay 52 kaçakçılık olayına müdahale edildiğini belirterek, "Bu kapsamda 131 milyon 995 bin liralık vergi kaybının önüne geçilmiştir." dedi.

        Vali Ergün, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 9 operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'sinin tutuklandığına işaret etti.


        Ekiplerin 33 bin 736 aracı denetlediğini anlatan Ergün, düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 18 kişinin sınır dışı edildiğini vurguladı.

        Vali Ergün, Artvin'in, Türkiye'nin huzurlu illerinden biri olduğunun altını çizerek, "Bu huzurun sağlanmasında vatandaşlarımızın duyarlılığı ile güvenlik güçlerimizin gece gündüz özverili çalışmaları büyük rol oynuyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!

        Benzer Haberler

        Yaban hayatında nadir görüntü: Artvin'de dağların zirvesinde gebe vaşak kam...
        Yaban hayatında nadir görüntü: Artvin'de dağların zirvesinde gebe vaşak kam...
        Artvin Valisi Ergün'den Ardanuç'taki çığ olayına ilişkin açıklama:
        Artvin Valisi Ergün'den Ardanuç'taki çığ olayına ilişkin açıklama:
        Vali Ergün: "Arama kurtarma çalışmaları durmadı, çığ riski sebebiyle ara ve...
        Vali Ergün: "Arama kurtarma çalışmaları durmadı, çığ riski sebebiyle ara ve...
        Artvin'de kaçakçılıkla mücadelede 11 şüpheli yakalandı
        Artvin'de kaçakçılıkla mücadelede 11 şüpheli yakalandı
        Artvinspor Kulübü yöneticilerinden okul ziyareti
        Artvinspor Kulübü yöneticilerinden okul ziyareti
        Köye inen aç kalan yabani hayvanlar güvenlik kameralarına yakalandı
        Köye inen aç kalan yabani hayvanlar güvenlik kameralarına yakalandı