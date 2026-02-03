Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvin Valisi Ergün'den Ardanuç'taki çığ olayına ilişkin açıklama:

        Artvin Valisi Turan Ergün, Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ olayına ilişkin, "Buraya gidecek insanlar için 'bir risk kalmamıştır' diyene kadar burayı gözleyeceğiz. Bu risk ortadan kalktığında da Allah'ın izniyle arkadaşlarımızla, bu vatandaşımızın da cansız da olsa bedenini aileye teslim etmek temel görevimiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 20:01 Güncelleme: 03.02.2026 - 20:01
        Artvin Valisi Ergün'den Ardanuç'taki çığ olayına ilişkin açıklama:
        Artvin Valisi Turan Ergün, Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ olayına ilişkin, "Buraya gidecek insanlar için 'bir risk kalmamıştır' diyene kadar burayı gözleyeceğiz. Bu risk ortadan kalktığında da Allah'ın izniyle arkadaşlarımızla, bu vatandaşımızın da cansız da olsa bedenini aileye teslim etmek temel görevimiz." dedi.

        Vali Ergün, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) akreditasyon sürecini tamamlayan Hopa Arama ve Kurtarma Derneği (HOPAK) ekibi için düzenlenen AFAD Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Sertifika ve Bröve Takma Töreni'ne katıldı.

        Törende ekip üyelerine sertifikalarını vererek brövelerini takan Ergün, gazetecilere, HOPAK'ın akredite olmasının kentin afetlere hazırlık kapasitesini güçlendiren, son derece anlamlı ve gurur verici bir gelişme olduğunu söyledi.

        Ergün, Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te çığ altında kalan Bülent Gezer'i arama çalışmalarına dair son durum hakkında da bilgilendirmede bulunarak, bazı sosyal medya ve basın organlarında yer alan "arama çalışmalarının bittiği" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, çalışmalara yüksek çığ riski nedeniyle ara verildiğini kaydetti.

        Arama çalışmalarının sona erdiği yönünde algı oluşturularak ailenin acısının istismar edildiğini dile getiren Ergün, "Ardanuç'taki yaylada arama kurtarma faaliyeti sona ermedi, ara verildi. Niye ara verildi? Çığ riski sebebiyle. Nitekim dördüncü gün bir aracın üzerine de çığ düştü. Allah'tan hiç beklemediğimiz bir mesafeye düşmesine rağmen herhangi bir can kaybı ya da aracın devrilmesi olmadı." ifadesini kullandı.

        - "Yapılan tüm çalışmaların sonuçları aileyle paylaşıldı"

        Ergün, iki günde bir bölgeye gidilerek dronlarla tarama yapıldığını vurgulayarak, "Bu zamana kadar 14 defa bölgeye gidildi. Bir defa da AFAD Başkanlığından ekip geldi. Yapılan tüm çalışmaların sonuçları aileyle paylaşıldı. Bu 15 incelemenin tamamında da yüksek çığ riskinin bulunduğu ifade edildi." dedi.

        Dünyada çığ altında kalan bir cenazeyi insan gücü kullanılmadan çıkarabilecek bir teknoloji bulunmadığını aktaran Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Oraya insan girmesi lazım, ancak iki büyük risk var. Birincisi, beş ayrı bölgeden çığ düşme riski bulunuyor ve zaman zaman çığ düşüyor. Bunları arkadaşlar fotoğraflarla tespit ediyor. Yapılan simülasyonlarda kaçmak için maksimum sürenin 10-15 saniye olduğu hesaplandı. Bu süre içinde çığın çalışma alanına ulaşabileceği değerlendirildi."

        Ergün, amaçlarının çığ altındaki vatandaşı bir an önce çıkararak, ailenin acısını hafifletmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu hepimizin temel amacı. Zaten bu amaç da olmasa niye arama yapacağız. Bizim orada bir canlı bulma şansımız var mı arkadaşlar? Yok. Yok ise o zaman şunu söylüyorum hemen yarın başlayalım diyen arkadaşlara. Yüzde 1 bile çığ riski olan bir yere çocuğunu gönderir misin? Göndermezsin. O zaman başkasının çocuğuna niye gitsin diyorsun."

        - "Vatandaşlardan ve kamuoyundan hassasiyet bekliyoruz"

        Bilimsel veriler ışığında hareket edeceklerine dikkati çeken Ergün, "Buraya gidecek insanlar için 'bir risk kalmamıştır' diyene kadar burayı gözleyeceğiz. Bu risk ortadan kalktığında da Allah'ın izniyle arkadaşlarımızla, bu vatandaşımızın da cansız da olsa bedenini aileye teslim etmek temel görevimiz. Ha bugün olur, yarın olur, bu 10 gün sonra olur, bu Mart'ta olur. Bunu Cenabıallah bilir. Hava durumları neyi gösterirse." değerlendirmesinde bulundu.

        Ergün, vatandaşlardan ve kamuoyundan hassasiyet beklediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Aile acılı daha önce de evlatlarını doğal olaylar, yıldırım düşmesi ve benzeri şekilde kaybetmiş. Eş acılı. Bunlar tabi ki evlatlarının cenazesine sarılmak, onu mezarına koyup, mezarında dua okumak için çırpınacaklar. Hepimizin isteği bu zaten. Bir an önce bunlara teslim etmek. Söylediğim gibi bunu da Allah'ın izniyle bu ekip yapacak güçte ve yapacağız. Bunu yaparken başka ocaklara ateş düşürmek ya da başka insanların hayatını tehlikeye atmak gibi bir lükse sahip değiliz. Bu ne hukuken, ne ahlaken, ne de vicdanen hiç kimsenin kaldırabileceği bir sorumlulukta değildir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

