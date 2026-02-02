Artvin'de okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetim yapıldı
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eğitim güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla ocak ayında denetimler yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, 56 ekip ve 140 personelin görev aldığı denetimlerde, 129 okul çevresi ile 384 umuma açık yerin kontrol edildiği, 49 okul servisinin de denetlendiği kaydedildi.
Ayrıca çeşitli suçların tespiti ve önlenmesine yönelik 974 kişinin kimlik sorgulamasının yapıldığı bildirildi.
