        Artvin Haberleri

        Artvin'de okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetim yapıldı

        Artvin'de okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 16:33 Güncelleme: 02.02.2026 - 16:33
        Artvin'de okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetim yapıldı
        Artvin’de okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetim yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eğitim güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla ocak ayında denetimler yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, 56 ekip ve 140 personelin görev aldığı denetimlerde, 129 okul çevresi ile 384 umuma açık yerin kontrol edildiği, 49 okul servisinin de denetlendiği kaydedildi.

        Ayrıca çeşitli suçların tespiti ve önlenmesine yönelik 974 kişinin kimlik sorgulamasının yapıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

