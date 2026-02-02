Habertürk
        Arhavi'de otogar binasındaki çalışmalar devam ediyor

        Arhavi'de otogar binasındaki çalışmalar devam ediyor

        Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, otogar inşaatının yaz mevsiminde tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 14:07 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:10
        Arhavi'de otogar binasındaki çalışmalar devam ediyor
        Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, otogar inşaatının yaz mevsiminde tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti.


        Ataselim, yaptığı yazılı açıklamada, yapıda gerçekleştirdikleri estetik ve fonksiyonel dokunuşlarla projenin çehresini değiştirdiklerini ifade etti.


        Göreve geldiklerinde inşaat çalışmalarının başladığını aktaran Ataselim, "Sahil yoluna sıfır konumda olması nedeniyle bu binanın Arhavi’nin bir nevi vitrini ve aynası olmasını istedik. Transit geçen yolcuların dahi dikkatini çekecek, modern bir mimari anlayışla dış cepheyi tamamen cam sistemine dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

        Binada kısa sürede cam montaj çalışmalarının başlayacağını dile getiren Ataselim, şunları kaydetti:

        "İç mekan çalışmaları büyük ölçüde bitti. Saha düzenlemeleri ve ofislerin hazır hale getirilmesiyle birlikte, 2026 yılı yaz sezonunda yeni terminalimizi halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Mevcut otogarımız artık trafik yükünü kaldıramıyor ve zaman kaybına neden oluyordu. Bu taşınma ile Arhavi trafiği rahat bir nefes alacak, ilçemiz hak ettiği modern kapıya kavuşacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

