        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 21:37 Güncelleme: 04.02.2026 - 21:37
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Gümrük Muhafaza memurlarıyla birlikte sınır kapısında şüpheliler üzerinde arama yapıldı.

        Aramada 148,19 gram kokain ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklandı.




