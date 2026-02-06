Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Artvin'de mevlit okutuldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler Artvin'de anıldı. Vali Turan Ergün'ün de katıldığı Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlit okunan programda, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.