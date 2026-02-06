Habertürk
Habertürk
        Artvin Haberleri

        Artvin'de devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan muhtar hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 15:16 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:16
        Artvin'de devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
        Artvin'in Ardanuç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan muhtar hayatını kaybetti.

        Ustalar köyü muhtarı Turgay Demir idaresindeki traktör, Cevizli köyündeki yolda kontrolden çıkarak devrildi.

        Demir'in traktörün altında kaldığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demir'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

