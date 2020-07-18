Yaylada çıkan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Yığılı Yaylasında dün öğle saatlerinde meydana gelen fırtına evlerin ve ahırların çatısını uçurdu.

Hopa ilçesine bağlı Eşmekaya ve Çimenli köylerinin ortak kullandığı Şavşat ilçesine 25 km uzaklıkta bulunan Yığılı yaylasında bir anda çıkan şiddetli rüzgar yapılara zarar verdi. 220 hanenin yaşadığı yaylada ilk belirlemelere göre 15 evin zarar gördüğü rüzgarda, can kaybı ve yararlanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Yayla sakinleri bir anda esen rüzgarın etkisiyle hortum oluştuğunu belirterek yaylanın bir mahallesinde etkili olduğunu ve o bölgedeki 15 hanenin camlarını kırarak çatıların uçurduğunu söyledi.

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