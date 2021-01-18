Arzu Birol'dan fantastik roman 0:00 / 0:00

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Arzu Birol, kaleme aldığı ilk romanı "Bobby Brown'un Olağan ve Üstü Öyküsü"nü İnkılâp Kitabevi etiketiyle yayımlandı. Fantastik ögelerle bezeli 'Bobby Brown'un Olağan ve Üstü Öyküsü', bir sürü farklı canlının barındığı gizemli bir evren olan Dünya gezegeni ile Havtor, Sirius ve Orion gezegenlerini birbirine bağlayarak okurları gezegenler arası bir yolculuğa çıkarıyor.

'Albay Algor', nam-ı diğer 'Bobby Brown', Havtor gezegeninden insanını bulmak üzere dünyaya gönderilir ve kendini küçük kahverengi bir köpek bedeninde, Dünya gezegeninde Şişli Camisi'nin avlusunda bulur. Çıktığı bu zorlu macerada okurların hayatı farklı bir noktadan görmesini sağlayan; her şeyde bir anlam, her canlıda bir hikâye aratan Albay Algor, okurlara insan olmanın değerini ve bedelini sorgulatıyor.