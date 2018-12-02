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EN ÖNEMLİ İHRAÇ ÜRÜNLERİNDEN

Gündüz ve gece görüş, lazerle mesafe ölçme ve lazer işaretleme yeteneklerine de sahip Sarp-Zafer’in meteorolojik bilgiler ve mühimmat tipine göre otomatik balistik düzeltme yeteneği de bulunuyor.