Asgari ücret 2020 son durumu milyonlarca işçi ve işveren tarafından merak konusu. Yaklaşık 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı bugün saat 14.00'te yapılacak. İşte 2020 Asgari ücret zammına dair ayrıntılar...

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET 2020 SON DURUM

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmayacağını bildirmişti.

TİSK ise asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesi, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmaması gibi taleplerde bulunuyor. TİSK, rakam telaffuz etmemekle birlikte, Türk-İş'in 2 bin 578 liralık rakamını yüksek buluyor.

Bu süreçte, işçi ve işveren tarafı kadar hükümetin tutumu da ayrı bir merak uyandırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya temaslarının ardından asgari ücretle ilgili "Bakalım, son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız." açıklaması asgari ücret görüşmelerini yeni bir boyuta taşıdı.

ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR OLACAK?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, asgari ücret artışıyla ilgili yüzde 15’ten başlayarak yüzde 27’ye kadar giden artış beklentileri bulunuyor. Asgari ücret artışının ne olacağı sadece çalışanları değil, devleti de yakından ilgilendiriyor. Asgari ücretteki her 100 liralık artışın 67 lirası işçinin cebine, 33 lirası da devletin kasasına giriyor. Farklı senaryolara göre, asgari ücretteki artıştan işçi ve devletin kazancı şöyle:

YÜZDE 15 ARTARSA: Asgari ücret yüzde 15 oranında arttığında işçinin cebine girecek net ücret 303 lira artarak 2 bin 324 lira olacak. Buna karşılık sigorta primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi olarak devletin kazancı 148 lira artarak 985 liradan bin 133 liraya yükselecek. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 451 lira artarak 3.006 TL’den 3.457 TL’ye çıkacak.

YÜZDE 20 ARTARSA: Bu senaryoda ocak ayından itibaren işçinin cebine girecek net ücret 404 lira artarak 2 bin 425 liraya çıkacak. Devletin kasasına girecek para ise 197 lira artarak bin 182 lira olacak. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 601 lira artarak 3.607 liraya ulaşacak.

YÜZDE 25 ARTARSA: Asgari ücretin yüzde 25 oranında artması halinde işçinin cebine girecek para 505 lira artacak ve net asgari ücret 2.526 lira olacak. Buna karşılık devletin kasasına girecek para 246 lira artışla bin 231 liraya çıkacak. Asgari ücretin işverene maliyeti de 751 lira artışla 3.767 liraya ulaşacak.

2020 AGİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretteki artış, işçi ve memur tüm çalışanların gelecek yıl alacağı asgari geçim indirimini (AGİ) de etkileyecek. 2019 yılında en düşük AGİ tutarı 191.88 TL oldu. En düşük AGİ tutarı yüzde 15 artışta 220.66 TL’ye, yüzde 20 artışta 230.25 TL’ye, yüzde 25 artışta da 239.85 TL’ye çıkacak.

Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu ile eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlara ödenmekte olan en yüksek AGİ tutarı 2019 yılında 326.20 TL oldu. En yüksek AGİ tutarı, asgari ücretteki yüzde 15 artışta 375.13 TL’ye, yüzde 20 artışta 391.44 TL’ye, yüzde 25 artışta ise 407.75 TL’ye yükselecek.