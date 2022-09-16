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Haberler Merak Edilenler Asgari ücrete 3. zam sinyali geldi! Son hesaplamalar yapıldı: Enflasyon farkı yüzde 15.84'ü buldu | Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
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Asgari ücrete 3. zam sinyali geldi! Son hesaplamalar yapıldı: Enflasyon farkı yüzde 15.84'ü buldu

Asgari ücrete bir yılda üçüncü zam sinyali geldi. Bilindiği üzere ilk zam Aralık ayında rutin olarak yapıldı. Rutin uygulama dışında ise artan enflasyon oranlarına göre Temmuz ayında aynı yılın ikinci zam yapıldı. Gözler ise yılbaşındaki üçüncü zamda. İşte asgari ücrete üçüncü zamla ilgili son hesaplamalar ve açıklamalar...

Asgari ücrete 3. zam sinyali geldi! Son hesaplamalar yapıldı: Enflasyon farkı yüzde 15.84'ü buldu | Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Dün açıklanan enflasyon verilerine göre Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sonrası enflasyon yüzde 1,5 oranında artış gösterdi. Yıl sonuna kadar yaşanacak yükselişle bitlikte asgari ücrete yeniden zam gündeme gelecek. Öte yandan Temmuz ayında zam yapıldığı için asgari ücrete Aralık ayında zam yapılması zorunluluğu bulunmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklama asgari ücrete Aralık ayında zam sinyali olarak yorumlandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gele açıklama...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ZAM SİNYALİ

Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgili daha önce de açıklama gelmişti. Erdoğan o açıklamasında şunları söylemişti:

Asgari ücreti net 5 bin 500 olarak düzenledik. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum.

ASGAR ÜCRET NE KADAR OLDU?

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6471 TL, net 5500,35 TL olarak belirlendi.

FARK YÜZDE 15.84'Ü GEÇTİ

Asgari ücrete, yaşanan enflasyon artışı göz önüne alınarak Haziran ayı sonunda yüzde 30 oranında zam yapıldı. Ancak Haziran ayı verileri açıklandığında 6 aylık enflasyon artışının yüzde 42.35 olduğu görüldü. Yani Haziran ayında yapılan ve Temmuz ayında geçerli olan yeni asgari ücret yılbaşına göre enflasyon farkının yüzde 12.35 altında kalmış oldu. Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon farkları ise 3.49 olarak tespit edildi. Eylül ayı itibarıyla bu fark da göz önüne alındığında mevcut asgari ücretin bir önceki asgari ücrete göre enflasyon farkının yüzde 15.84 altında kaldığı görülüyor.
Enflasyonda 4 ay süresince hiç artış olmasa dahi yılbaşında şu anki veriler dikkate alındığında en az yüzde 15.84 zam yapıldığında asgari ücret enflasyon farkıyla eşitlenmiş olacak.

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